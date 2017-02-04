Директора департамента НБУ взяли под стражу с возможностью залога

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Суббота, 4 февраля 2017, 12:23

Директору одного из департаментов Нацбанка Сергею Шацкому, который недавно был задержан во время получения неправомерной выгоды, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, такое решение было принято Печерским районным судом Киева.

В отношении трех его сообщников, которые выступали в роли посредников судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту постоянного проживания.

Как ранее сообщалось, управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствах следователей Генпрокуратуры и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление "К") 02.02.2017 при получении последней части неправомерной выгоды в сумме 25 тыс долларов США задержан директор одного из департаментов НБУ и три его сообщника, которые выступали в роли посредников.

Один из указанных лиц является гражданином Республики Азербайджан, о чем письмом сообщено посольство Республики Азербайджан в Украине.

Задержанному представителю Нацбанка сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении).

Темы: НБУ Генпрокуратура
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IP: 190.219.71.---Анатолій Яковенко04.02.2017 15:04
Тільки одного департаменту? А інших коли? там треба всіх на чолі з головною "леді" давно закрити до в'язниці.
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