В Херсонский области военный торговал украденными боеприпасами

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Суббота, 4 февраля 2017, 14:42

СБУ совместно с прокуратурой разоблачили военнослужащего одной из воинских частей Херсонской области, который занимался торговлей похищенных из хранилища в/ч боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители задержали злоумышленника вблизи места дислокации части при попытке продажи двух гранат и семи противотанковых мин. Каждая из мин содержит около семи кг взрывчатого вещества - тротила.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Темы: Херсонская область СБУ
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