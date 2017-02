Энергоснабжение ДФС восстанавливают под наблюдением СММ ОБСЕ

Восстановление электроснабжения Донецкой фильтровальной станции проходит под наблюдением СММ ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.

The #OSCE SMM patrol with Hug arrived at Donetsk water filtration station. Standing ready to facilitate repair process

"Патруль СММ ОБСЕ прибыл с Хугом (заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг - УП) к Донецкой фильтровальной станции. Готовые способствовать процессу ремонта", - отметили в миссии.

Позже там добавили, что ремонтная бригада прибыла на место повреждения и призвали не нарушать режим прекращения огня.

#DFS: Repair crew arrived at the damage site. No more ceasefire violations now!