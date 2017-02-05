У Лаврова заявили, что Украина "держит свою тему" военными провокациями
Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в "военных провокациях" и заявила, что с их помощью страна "держит тему Украины на плаву".
Как сообщает ТАСС, об этом Захарова заявила в эфире программы "Итоги недели" на НТВ.
"Что будет с Украиной, ведь это была центральная тема повестки предыдущей администрации (США)... Под это давались сотни миллионов, которые непонятно, в чьих карманах оседали. Чем можно продлевать этот интерес к Украине .... Только путем военных провокаций, которые бьют по живому, по людям, можно постоянно держать тему Украины на плаву", - заявила представитель МИД РФ.
Как известно, ситуация в районе Авдеевки, которую полностью контролируют украинские войска, обострилась утром 29 января, когда боевики начали штурм с целью захвата позиций ВСУ. Также боевики обстреливали Авдеевку из запрещенных минскими соглашениями РСЗО БМ-21 "Град".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что последние "провокации Киева" в Донбассе показывают, что украинская власть "заводят ситуацию в тупик".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в Авдеевке обострили именно украинские войска, чтобы от чего-то отвлечь внимание, а обострение ситуации является поводом для "восстановления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой".
Больше о ситуации в Авдеевке читайте в материале: "Замёрзнуть в огне. Что происходит в Авдеевке?".
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