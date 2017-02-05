У Лаврова заявили, что Украина "держит свою тему" военными провокациями

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Воскресенье, 5 февраля 2017, 13:07

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в "военных провокациях" и заявила, что с их помощью страна "держит тему Украины на плаву". 

Как сообщает ТАСС, об этом Захарова заявила в эфире программы "Итоги недели" на НТВ.

"Что будет с Украиной, ведь это была центральная тема повестки предыдущей администрации (США)... Под это давались сотни миллионов, которые непонятно, в чьих карманах оседали. Чем можно продлевать этот интерес к Украине .... Только путем военных провокаций, которые бьют по живому, по людям, можно постоянно держать тему Украины на плаву", - заявила представитель МИД РФ. 

Как известно, ситуация в районе Авдеевки, которую полностью контролируют украинские войска, обострилась утром 29 января, когда боевики начали штурм с целью захвата позиций ВСУ. Также боевики обстреливали Авдеевку из запрещенных минскими соглашениями РСЗО БМ-21 "Град".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что последние "провокации Киева" в Донбассе показывают, что украинская власть "заводят ситуацию в тупик".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в Авдеевке обострили именно украинские войска, чтобы от чего-то отвлечь внимание, а обострение ситуации является поводом для "восстановления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой".

Больше о ситуации в Авдеевке читайте в материале: "Замёрзнуть в огне. Что происходит в Авдеевке?".

Темы: Авдеевка Росcия США
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Комментарии — 4
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев05.02.2017 16:18
Після заяв московських політиків щодо того, "що військові дії на фронті загострили саме українські війська, щоб від чогось відволікти увагу та не дати розгорнути діалог і співпрацю між Росією і Америкою". Після цих заяв РФія виглядає "першокласником", якого поставили в "куток" і він став не здатним до спілкування і втратив можливість адекватно реагувати..
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IP: 178.151.144.---Вадим Клименко05.02.2017 15:00
И, когда эти два товарища говорят "они", я это понимаю так, что приехали российские военные и начали бомбить. Потому, что своих бы они называли по именам. Точно, они бы их не называли "они". "Они", это посторонние.
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IP: 178.151.144.---Вадим Клименко05.02.2017 14:58
Здесь, к сожалению, нельзя публиковать ссылки. Я бы скинул ссылку на ютуб, где легко опровергаются пропагандиские слова МИД РФ. Речь об аудио переговорах террористов, которые между собой говорят, что "валят" только они, из жилых кварталов. Цитирую: Пургин - и дроны летают, и снаряды... Дворядкина - только что тут мимо нас "грады" прочесали куда-то... Пургин - от нас только летит, от нас. Ты знаешь, у нас вывозят на чем из депо, а потом обратно. Дворядкина - да чего, у нас тут с посадочки. Пургин - а у нас тут веселее, у нас, получается, если они сдуру становятся возле нашего дома, то "цензура". Дворядкина - у нас же тоже вот, прямо рядом, я же тебе говорю, во дворе сигналки срабатывают. Пургин - Нет, ну, обратка к нам никак не прилетит. Поняла? Мы в низине. Она не может навесом летать, поэтому она всегда нас перелетает туда, в район ЦУМа и т.д. Они, когда начинают ф****чат от нас, у меня аж дом подпрыгивает.

Собственно, этого достаточно, чтобы опровергнуть пропаганду.
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IP: 185.26.180.---snigurka1105.02.2017 13:25
Какое собачье дело, что делается в Украине. Сами разберемся. Пусть Россия думает, как накормить своих людей
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