У Лаврова заявили, что Украина "держит свою тему" военными провокациями

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в "военных провокациях" и заявила, что с их помощью страна "держит тему Украины на плаву".

Как сообщает ТАСС, об этом Захарова заявила в эфире программы "Итоги недели" на НТВ.

"Что будет с Украиной, ведь это была центральная тема повестки предыдущей администрации (США)... Под это давались сотни миллионов, которые непонятно, в чьих карманах оседали. Чем можно продлевать этот интерес к Украине .... Только путем военных провокаций, которые бьют по живому, по людям, можно постоянно держать тему Украины на плаву", - заявила представитель МИД РФ.

Как известно, ситуация в районе Авдеевки, которую полностью контролируют украинские войска, обострилась утром 29 января, когда боевики начали штурм с целью захвата позиций ВСУ. Также боевики обстреливали Авдеевку из запрещенных минскими соглашениями РСЗО БМ-21 "Град".