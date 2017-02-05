В ООН возмущены, что Украина не платит пенсии жителям ОРДЛО

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Воскресенье, 5 февраля 2017, 15:02

В Организации объединенных наций серьезно обеспокоены практикой прекращения социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям временно оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер в интервью "Зеркалу недели".

По его словам, в организации есть конкретные примеры недоработок украинской власти в гуманитарной сфере.

"Обычно я правительство не обсуждаю, потому что считаю, что лучше и эффективнее работать с ним напрямую. Но мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей изымали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или ВПО", - подчеркнул представитель ООН.

Уокер также отметил, что сегодня международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины относительно социальных выплат и пенсий.

Кроме того, он сообщил, что планы гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2015 и 2016 годы предусматривали привлечение около 300 млн долларов в год, однако привлечь удалось только 200 и 100 млн долларов соответственно.

По его словам, недофинансирование программ связано с жесткой глобальной конкуренцией за гуманитарную помощь и уменьшением масштаба боевых действий в Донбассе.

Темы: ООН Донбасс
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Комментарии — 6
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IP: 195.211.241.---viva_197005.02.2017 16:17
А ще мешканцям ОРДЛО автомати проспонсорувати, щоб мали чим "нещасні" шматок хліба добути! А якщо серьйозно, то знаю багато таких "переселенців", які "на дурняк" живуть в санаторіях Одеської області і приїжджають лише щоб отримати пенсію і котять у свою Макіївку де теж отримують гроші і сміються з "дурних хохлів", які за комуналку платять по 2 - 3 тисячі. За свої квартири там нічого не платять і лише "гастролюють". Не дай Бог, звичайно, такого нікому, але перегинати палицю також не слід. Я вважаю, якщо людина отримує виплати від окупантів з раші, то які ще виплати може робити Україна і яким чином?
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IP: 95.134.74.---Vitalij Vsua05.02.2017 16:16
Позиція ООН цілком логічна, якщо в країні антитерористична операція, то до чого тут громадяни, які не є терористами. Проблема в тому, що нашим злодюгам при владі свої кишені ближчі інтересам держави: про яке АТО може йти мова, в Україні відбувається повномасштабна війна з кремлівськими окупантами, частина території окупована і війна триває. При будь-якій окупації заходяться покидьки, які прислужують окупантам, то до чого тут тероризм. З такою логікою так званої Вітчизняної війни також не було, оскільки фашистам також допомагали місцеві поліцаї. Якщо українська влада не хоче визнати війну і окупацію, то чого ми очікуємо від міжнародних структур. Якщо б було чітко сказано, що триває війна з кремлівськими фашистами, які окупували Крим і частину Донбасу, до далі починали б діяти міжнародні норми, які покладають всю відповідальність за забезпечення населення на окупованій території - на країну-окупанта.
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IP: 176.241.133.---shw-ve05.02.2017 16:07
А ООН не стурбоване тим, що окуповані території не платять у пенсійний фонд України? Вони не стурбовані агресією фашистської Росії проти суверенної держави? Не обурені тимі, що вони самі не виконали Будапештський меморандум?
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IP: 46.201.50.---bop194905.02.2017 16:01
а чого вони не обурюються тим що Росія завозить зброю та боєприпаси в зону конфлікту? та своїх військових??? і бомблять українську територію?
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IP: 46.133.122.---neham05.02.2017 15:49
Та пішло воно нах таке оон яке давно є на підсосі в террористів і коррупціонерів. Чого варте тільки право вето від світового террориста рашні...
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