В меморандуме МВФ нет повышения пенсионного возраста – Данилюк

Меморандум сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не предусматривает повышения пенсионного возраста в рамках пенсионной реформы.

Об этом сказал министр финансов Александр Данилюк на пресс конференции в Киеве 6 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста", – заявил он.

Данилюк сообщил, что Минфин вместе с фондом разработали модель, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста. Ключевым элементом новой модели является стаж работы.

"Повышение возраста является и неверным, и несправедливым", – сказал он.

При этом Данилюк уверен, что разработанную модель парламент поддержит.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил "Экономической правде", что МВФ настаивает на включении пункта о повышении пенсионного возраста в меморандум, который согласовывается.

Еще ранее со ссылкой на него появилась информации о ключевых идеях пенсионной реформы. Она якобы будет предполагать требование иметь страховой стаж работы до 15 лет для получения пенсии, возможность "купить" этот стаж, снятие надбавок и прочее.

В Министерстве соцполитики официально не прокомментировали УП появление этой информации и дальнейшее ее удаление с сайта Кабинета министров.