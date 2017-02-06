Глава Консультационной миссии ЕС: урезать полномочия НАБУ – несерьезно

1968 просмотров
1
Понедельник, 6 февраля 2017, 15:46

Полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины нельзя урезать, и необходимо найти решение, позволяющее разблокировать рассмотрение дел, которые длительное время лежат в судах.

Об этом заявил председатель Консультационной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас в интервью "Европейской правде".

"Посмотрите, НАБУ существует чуть больше года, а у них уже расследуется около 300 дел, около 50 уже переданы в суд. А это означает, что правоохранительный орган работает, и надо дать ему развиваться. Обрезать его полномочия – это несерьезно", - сказал Ланчинскас.

По его словам, проблема также заключается в том, что дела, которые расследует НАБУ, затем передаются в суд и не могут рассматриваться там длительное время.

"В суде уже есть дела из НАБУ, которые почти полгода лежат мертвым грузом – суд с ними ничего не делает. И международное сообщество видит в этом негативное явление. И украинское общество тоже это видит – да, мол, расследовали, а приговоров нет. Логическим завершением должны быть приговоры суда – оправдательные, обвинительные, любые", - отметил он.

Ланчинскас также подчеркнул, что ожидание создания антикоррупционного суда не оправдывает затягивания с рассмотрением дел.

"Пока выберут судей, пока пройдут все процедуры, пока они начнут работать... Поэтому надо решать, как разблокировать процесс при нынешней системе. И я считаю, что украинская сторона имеет все возможности решить эту проблему", - сказал он.

Темы: НАБУ ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
От властей требуют провести аудит НАБУ 6 февраля 2017, 12:34
В САП говорят, что не заставляли НАБУ закрывать "дело железнодорожников" 3 февраля 2017, 21:55
САП заставляет НАБУ закрыть дело по переплате WOG 115 млн 3 февраля 2017, 19:10
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.65.---Алина Гринько06.02.2017 17:17
Деньги на НАБУ выделяет и бюджет и западные партнеры, они достигли миллиарда, а вот результатов нет, реальных дел, доведенных до суда - нет. Ну нет и все тут. Мы то думали НАБУ создадут и они начнут косить коррупционеров, а нет, еще одни дармоеду, работающие на определенную группу людей.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Генпрокуратура РФ объяснила, почему не хочет задерживать Януковича
Евродепутат: РФ должна выполнять Минские соглашения, а не проверять Запад
В Украине значительно похолодает, обещают метели
Глава Консультационной миссии ЕС: урезать полномочия НАБУ – несерьезно
Все новости
Где в Киеве согреться

Кофейни, книжные магазины, галереи, приятные магазинчики

Интервью

Лидер "Bahroma": Надеюсь, через 10 лет нас уже не будет