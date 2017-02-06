Cуд арестовал четыре буровые установки, захваченные Россией

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Понедельник, 6 февраля 2017, 16:30

Приморский райсуд Одессы наложил арест на четыре самоподъемные буровые установки (СПБУ) ПАО "Черноморнафтогаз", захваченные Россией в результате аннексии Крыма.

Такое решение суд вынес 27 января 2017 года, передает Интерфакс-Украина.

Арест осуществлен по ходатайству Главного управления Национальной полиции в Крыму и Севастополе в рамках открытого 14 декабря 2015 года уголовного производства по факту незаконного перемещения и завладения указанных СПБУ.

"С целью предотвращения возможности сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, преобразования, отчуждения указанного выше государственного имущества следователь ходатайствовал удовлетворить и наложить арест на плавучие буровые установки В-319 – "Украина", В-312 – "Петр Годованец", "Сиваш", "Таврида". Рассмотрев ходатайство, изучив материалы, которые обосновывают его доводы, заслушав мнению следователя, суд считает, ходатайство подлежит удовлетворению", - говорится в определении.

Как сообщалось, в начале февраля 2017 года транспортный самолет ВМС ВСУ Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия в районе Одесского газового месторождения из ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек. После возвращения самолета на аэродром при внешнем осмотре было выявлено 3-см пулевое отверстие - последствия обстрела воздушного судна из стрелкового оружия.

НАК "Нафтогаз Украины" заявил о планах добиваться через международные судебные институты возобновления контроля над активами, потерянными вследствие российской оккупации Крыма, и возмещения всех понесенных убытков.

В феврале 2016 года "Нафтогаз Украины" инициировал переговорный процесс относительно утраты своих активов в Крыму, направив РФ уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между странами.

Шестимесячный срок переговоров безрезультатно завершился в августе 2016 года, в результате чего НАК и ее шесть дочерних компаний ("Черноморнафтогаза", "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування", "Укртранснафты", "Газа Украины" и "Ликво") 17 октября 2016 года инициировали арбитражное производство против РФ с требованием возместить убытки, причиненные незаконным захватом активов группы в Крыму.

"Нафтогаз Украины" в рамках тяжбы по утраченным крымским активам привлек компанию Covington & Burling LLP (Нью-Йорк, США) к защите своих интересов.

Темы: Росcия
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