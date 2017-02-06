Дело судьи ВРП Гречкивского передали в суд – Луценко

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Понедельник, 6 февраля 2017, 16:49

Досудебное расследование по делу члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского закончилось.

Об этом в комментарии к своему сообщению в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Досудебное следствие завершено. Дело идет в суд. И то, что он самой же ВРП не смещен с должности (Гречкивский ред.) – на это не влияет", - написал он.

В сентябре 2016 член ВСЮ Павел Гречкивский был вызван в ГПУ за "вымогательство денег за незаконное влияние на судебное решение".

Высший совет юстиции отказалась отстранить Гречкивского от должности.

Суд избрал Гречкивскому мера пресечения в виде залога в размере 3,85 млн грн.

Гречкивский и заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов являются совладельцами заповедной земли на Жуковом острове в Киеве и является приближенным к нардепу БПП Александра Грановского и занимался вопросами, связанными с Хозсудом.

Грановский уверяет, что не знаком с Гречкивским.

В январе 2017 ГПУ сообщило, что посредник в деле Гречкивского, которого подозревают в мошенничестве, заявил, что оговорил последнего из-за психического расстройства.

Украинская правда

Темы: Луценко суд Генпрокуратура
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