Дело судьи ВРП Гречкивского передали в суд – Луценко
Досудебное расследование по делу члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского закончилось.
Об этом в комментарии к своему сообщению в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.
"Досудебное следствие завершено. Дело идет в суд. И то, что он самой же ВРП не смещен с должности (Гречкивский ред.) – на это не влияет", - написал он.
В сентябре 2016 член ВСЮ Павел Гречкивский был вызван в ГПУ за "вымогательство денег за незаконное влияние на судебное решение".
Высший совет юстиции отказалась отстранить Гречкивского от должности.
Суд избрал Гречкивскому мера пресечения в виде залога в размере 3,85 млн грн.
Гречкивский и заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов являются совладельцами заповедной земли на Жуковом острове в Киеве и является приближенным к нардепу БПП Александра Грановского и занимался вопросами, связанными с Хозсудом.
Грановский уверяет, что не знаком с Гречкивским.
В январе 2017 ГПУ сообщило, что посредник в деле Гречкивского, которого подозревают в мошенничестве, заявил, что оговорил последнего из-за психического расстройства.
Украинская правда
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