Генпрокуратура РФ объяснила, почему не хочет задерживать Януковича

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Понедельник, 6 февраля 2017, 17:22

Генпрокуратура РФ заявляет, что отказала Украине во временном задержании и взятии под стражу Виктора Януковича, посчитав его преследование политически мотивированным.

Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передают РИА Новости.

Куренной сказал, что в 2015-2016 годах из Генпрокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Виктора Януковича.

В результате указанные ходатайства оставлены без удовлетворения на основании пункта 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче.

Согласно указанной статье конвенции, выдача не осуществляется, если человека обвиняют в совершении политического преступления.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что российское надзорное ведомство отказало Украине в удовлетворении ходатайств в 2015-2016 годах.

В середине января Генеральная прокуратура РФ заявляла, что не получала от компетентных органов Украины запросов о выдаче Виктора Януковича. 

Как известно, Янукович бежал в Россию, он давал показания по делу против беркутовцев по скайпу.

Темы: Янукович Росcия Генпрокуратура
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