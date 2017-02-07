СМИ: Экс-заместителя главы Госспецсвязи подозревают в финансировании "титушек"

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Вторник, 7 февраля 2017, 23:52

Генпрокуратура подозревает бывшего заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации в финансировании "титушек" в ходе Евромайдана.

Об этом говорится в определении суда от 30 января, передают Українські новини.

Согласно ему, Генпрокуратура расследует обстоятельства противодействия "титушек" акциям протестов активистов Евромайдана.

В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства получены сведения о том, что финансирование привлечения "титушек" осуществлялось в том числе через экс-зампреда Госспецсвязи.

В настоящее время устанавливаются источники поступления денежных средств указанному лицу и их использование.

В уголовном производстве назначена судебно-почерковедческая экспертиза, для проведения которой экспертам необходимо предоставить образцы подписи подозреваемого.

"Следователь отмечает, что из материалов уголовного производства усматривается наличие достаточных оснований полагать, что документы, которые находятся во владении Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном производстве, поскольку непосредственно касаются обстоятельств, подлежащих доказыванию", - сказано в решении суда.

В связи с этим суд предоставил следователям Генпрокуратуры доступ к документам из личного дела бывшего заместителя председателя Госспецсвязи, в том числе личной карточки, автобиографии, предупреждения о специальных ограничениях от 27 апреля 2010 года, декларации о доходах от 27 апреля 2010 года, декларации о доходах от 30 марта 2011 года.

Также суд разрешил изъять письмо о получении сообщения от 20 января 2012 года, общих правилах поведения государственного служащего от 4 февраля 2011 года, заявления подозреваемого в адрес председателя Госспецсвязи с января 2012 года, декларации об имуществе за 2011 год, а также изъять еще не менее 40 документов.

Как известно, с августа 2011 по май 2012 года должность зампреда Госспецсвязи занимал Сергей Краснокутский, назначенный на нее президентом Виктором Януковичем.

До этого с декабря 2010 года он был председателем Госспецсвязи.

С мая 2010 по август 2012 года должность зампреда Госспецсвязи занимал Игорь Круглик.

Темы: Евромайдан Генпрокуратура
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