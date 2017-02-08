Рубио: Сенат США сможет закрепить санкции против РФ на законодательном уровне

Законпроект по закреплению санкций против РФ сможет собрать достаточное количество голосов, в том числе и для преодоления вето.

Такое мнение высказал сенатор-республиканец Марко Рубио в интервью CNN.

По его словам, в Сенате США внимательно следят за тем, чтобы санкции против России сохраняли свое действие, направленное на воспрепятствование ее агрессии в регионе.

"Существует реальная угроза отмены санкций, что было бы в ущерб уважению к украинскому суверенитету и соответствует условиям Путина", - сказал он.

"По моему ощущению, мы могли бы собрать голоса, чтобы принять (законопроект - ред.) в Сенате, и мы могли бы принять его в большинстве, способном преодолеть вето", - констатировал Рубио.

Как сообщалось, вице-президент США Майк Пенс заявил, что отмена санкций будет зависеть от поведения РФ в Украине.