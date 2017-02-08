От закрытия ФЛП бюджет ничего не потерял - Рева

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Среда, 8 февраля 2017, 05:22

Министр социальной политики Украины Андрей Рева утверждает, что массовое прекращение деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП), не имело негативного влияния на бюджет.

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

"На самом деле закрываются те физические лица-предприниматели, которые не вели хозяйственной деятельности и не платили налогов. Им с 1 января предложили ежемесячно платить не налог, а единый социальный взнос, чтобы у них шел пенсионный стаж. 129 тысяч отказались это сделать и закрыли предпринимательскую деятельность. При этом бюджет не потерял ничего. И ничего не потеряли эти люди, поскольку они сами не зарабатывали, поэтому соответственно ничего не платили", - отметил Рева.

По его словам, из числа тех ФЛП, которые вели активную предпринимательскую деятельность, закрылись примерно 16,4 тысячи, за это же время открылись 28 тысяч лиц-предпринимателей.

"Что это дало? Только от единого налога в бюджет поступил почти миллиард гривен дополнительно, по сравнению с предыдущим периодом. По сравнению с январем 2016 года, на 38% увеличились доходы государственного бюджета, а на 20% выросли доходы пенсионного фонда Украины", - говорит Рева.

Массовое закрытие ФЛП связано с изменениями в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". С 1 января 2017 года все физические лица-предприниматели обязаны регулярно платить единый социальный взнос в размере 704 гривны в месяц.

Темы: Минсоцполитики бюджет Пенсионный фонд
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Комментарии — 2
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IP: 109.207.199.---shkrebty08.02.2017 09:37
правда:
Вони все добре розуміють, але вважають українців за лохів, яким потрібно постійно вішати на вуха локшину, щоб красти, красти і красти.
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IP: 5.58.29.---правда08.02.2017 09:21
Навіть школяр 4-Б класу, знаючи чотири арифметичні дії, зі сказаного зробить висновок - бюджет недоотримав 31%, а пенсійний фонд 40% коштів. То хто ж наші міністри - неуки, чи брехуни?
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