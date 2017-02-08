СМИ: Беларусь выдала Лапшина Азербайджану, накалив отношения с ЕАЕС

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Среда, 8 февраля 2017, 07:31

Российско-израильский блогер Александр Лапшин, задержанный в Минске по запросу Азербайджана, вопреки ожиданиям России и Армении, экстрадирован в Баку.

Об этом пишет "Белорусский партизан".

Генпрокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции блогера в Баку, где Лапшина, имеющего двойное гражданство - России и Израиля - обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана и призывах, направленных против государства. С 2011 года Лапшин значится в "черном списке" азербайджанского МИД за несогласованные с официальным Баку посещения Нагорного Карабаха.

Дело Лапшина создает  прецедент  для всех неризнанных территорий на постсоветском пространстве, которые поддерживаются Россией: Крыма, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.  

Как пишет "Белорусский партизан", учитывая то, что Беларусь является участником таких организаций, как ЕАЭС и ОДКБ, то есть формально военно-политическим союзником России и Армении, экстрадиция Лапшина не может расцениваться в этих странах иначе, чем крайне недружественный шаг.

Так, вскоре после того, как стало известно о том, что Лапшин доставлен в Баку, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал экстрадицию "беспрецедентным случаем" и "дипломатическим демаршем". По мнению Кортунова, Россия должна отреагировать на этот шаг жестким образом. 

"Я думаю, Лукашенко идет на серьезный политический риск, он должен отдавать себе отчет в том, что российское руководство не склонно идти на уступки под давлением, то есть это не тот язык, которым можно говорить с Москвой", — заявил Кортунов. 

С другой стороны, руководитель Армянского Института международных отношений и безопасности, член совета старейшин Еревана, потребовал немедленного отзыва посла Армении в Беларуси. 

А в армянской оппозиционной парламентской партии "Наследие" выразили сомнения в целесообразности сохранять свое членство в организациях ОДКБ и ЕАЭС.

"Такое поведение Беларуси — не новость, эта страна была и остается союзником Азербайджана. Но почему-то Армения сохраняет свое членство в двух прогнивших организациях — ОДКБ и ЕАЭС, в которых не имеет ни одного союзника. Наоборот, государства состоящие в этих организациях являются союзниками Азербайджана", — заявил пресс-секретарь партии "Наследие" Давид Санасарян. 

В непризнанной "Нагорно-Карабахской республике" и вовсе назвали Беларусь "нацистским государством"

Темы: Беларусь Армения Азербайджан Росcия
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