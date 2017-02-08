Боевика "Гиви" взорвали в его кабинете – СМИ

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Среда, 8 февраля 2017, 09:19

Командира батальона боевиков "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" убили в его же кабинете.

Об этом сообщил российскому агентству "Интерфакс" источник в так называемых "правоохранительных органах ДНР"

"В кабинете Толстых в Донецке прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте", – сказал источник.

Он не исключил, что теракт мог организовать Киев в связи с "активным участием Толстых в обороне Донецка во время последнего обострения ситуации".

"Он в последние дни вместе со своим батальоном оборонял Донецк, участвуя в боестолкновениях на авдеевском направлении", – заявил собеседник агентства.

А российская "Новая газета" пишет: "По предварительной информации, в штаб, где находился Толстых, выстрелили из гранатомета. "Гиви" погиб в своем кабинете".

По данным командования боевиков, убийство произошло в 06:12 среды по местному времени.

В "прокуратуре ДНР" возлагают ответственность за убийство Толстых на украинскую диверсионно-разведывательную группу.

"Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (Моторолы) – звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведовательные группы", - заявил "Интерфаксу" представитель "прокуратуры".

По его словам, "по горячим следам" уже вышли на предполагаемых исполнителей.

Как известно, за последние два года на оккупированной части Донбасса многих "полевых командиров" боевиков убили не в боях. Не исключено, что за этим стоят российские спецслужбы, хотя пророссийские боевики обвиняют в этих смертях украинских бойцов.

Темы: Донбасс АТО терроризм "ДНР"
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Комментарии — 3
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IP: 94.125.124.---Truthlover08.02.2017 09:56
За терактами стоять українські спецслужби, які вживають зусилля з дестабілізації обстановки в республіці.

=====

У нас воруют миллиардами, а спецслужбы только за антикоррупционерами-активистами охотятся. Какие спецслужбы? Они у нас не для того.
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IP: 5.199.232.---tia08.02.2017 09:53
Ще одна хороша новина з самого ранку...
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IP: 92.113.187.---Ігор Бондар08.02.2017 09:37
Собаці собача смерть.
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