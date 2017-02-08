СБУ о смерти "Гиви": нужно проверять

В Службе безопасности Украины не подтверждают и не опровергают информацию о смерти одного из главарей боевиков "ДНР" с позывным "Гиви".



Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы спецслужбы Юрий Тандит.



"Мы видим на открытых каналах информацию, которая свидетельствует, что в результате террористического акта убит гражданин Украины Михаила Сергеевича Толстых. Я не подтверждаю эту информацию, мы должны ее проверить", – заявил Тандит.



Он напомнил, что украинская власть пока не контролирует временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области.



"С той стороны, где власть в руках террористов, информацию будут проверять, мы пока не даем комментариев... Если информация подтвердится, очевидно, что продолжаются определенные процессы. Очевидно, что фейковая "Новороссия" не имела продолжения, и, возможно, людей, которые были с этим связаны, зачищают службы. Но это предположение", – сказал Тандит.



"В ближайшее время должна появиться информация, мы пока можем только строить предположения. Очевидно, должны быть какие-то заявления со стороны самопровозглашенных республик", – резюмировал советник председателя СБУ.



Спикер штаба АТО Леонид Матюхин также официально не подтвердил смерть Толстых.



"Официального подтверждения этого пока нет, но, по анализу ситуации, похоже, что он погиб", – отметил Матюхин, добавив, что следует ждать официального подтверждения.

Как известно, 8 февраля сепаратистские сайты, а затем российские СМИ сообщили, что в оккупированном Донецке погиб предводитель батальона боевиков "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви".

"Новая газета" пишет, что "по предварительной информации, в штаб, где находился Толстых, выстрелили из гранатомета. "Гиви" погиб в своем кабинете".

В так называемой "прокуратуре ДНР" возлагают ответственность за убийство Толстых на украинскую диверсионно-разведывательную группу.