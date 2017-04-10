С "Арены Львов" демонтировали 7 тыс. кресел для Евровидения

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Понедельник, 10 апреля 2017, 01:46

В субботу, 8 апреля, на стадионе "Арена Львов" демонтировали кресла со зрительских трибун.

Об этом ZAXID.NET сообщил и.о. директора "Арены Львов" Евгений Болкун.

По его словам, кресла отвезут в Киев для обустройства зрительских трибун для "Евровидения".

Болкун отметил, что речь идет о семи тысячах кресел, что составляет 20% от общего количества мест на стадионе. Первая машина с креслами поехала в Киев 8 апреля.

За аренду кресел "Арена Львов" получит 500 тыс. гривен. По словам Болкуна, во Львов их вернут в 20-х числах мая.

Темы: Львов Евровидение
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