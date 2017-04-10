США думают о новых санкциях против России из-за Сирии

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Понедельник, 10 апреля 2017, 02:30

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли не исключила ужесточения санкций против Москвы и Тегерана за поддержку режима президента Сирии Башара Асада.

Об этом она заявила в эфире телеканала CNN, передает DW.

"Полагаю, мы обсудим этот вопрос. Уже начали обсуждать его. На данный момент ничего не исключается. Думаю, мы увидим мощное лидерство со стороны США и готовность к действию, когда в этом будет потребность", - подчеркнула она.

Хейли также уверена, что, отреагировав на химическую атаку в Сирии ракетным ударом, администрация Дональда Трампа послала важный сигнал Москве.

"Все члены администрации были согласны, что это нужно было сделать. Необходимо было сказать Асаду: "Довольно, пора знать меру!" - заявила она.

"Этим шагом (Вашингтонред) дал знать России: "Мы больше не позволим вам прикрывать этот режим. Мы не позволим, чтобы подобные вещи происходили с невинными людьми", - добавила Хейли.

При этом постпред США назвала подход Вашингтона "умеренным", добавив, что Соединенные Штаты способны и на более радикальные меры.

Темы: США Росcия Сирия
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