За неделю на блокпостах Донецкой области задержано 24 боевика "ДНР"

В течение последних 7 дней через блокпосты прошли более 2,5 тысячи грузовиков и 23 тысячи легковушек. По базам МВД проверено более 43 тысяч граждан.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

"Задержано 24 лица, принимавших непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях, и еще столько же, поддерживающих тесную связь с боевиками", - заявили в полиции.

Кроме того, полиция заблокировала 6 попыток провоза оружия, боеприпасов и 11 - наркотиков.

Также задержаны 3 граждан, находившихся в розыске за совершение преступлений, и еще один, который числился в полиции как без вести пропавший.