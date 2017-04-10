Сутки в АТО: Боевики били из тяжелых минометов, 2 военных ВСУ ранены

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Понедельник, 10 апреля 2017, 06:47

За минувшие сутки боевики 44 раза открывали огонь по украинским позициям в зоне АТО, в результате чего два военных ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. В районе Новотроицкого боевики били из 120 мм минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БМП. По силам АТО в Водяном, Лебединском и Красногоровке сепаратисты стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По опорным пунктам ВСУ вблизи Гнутово и Новогнатовки террористы били из гранатометов, а в районе Павлополя и Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов. Из БМП и стрелкового оружия боевики открывали огонь по морским пехотинцам вблизи Широкино. Из вооружения БМП боевики били в районе Новогригорьевки, а из стрелкового оружия - Талаковки и Чермалыка.

На Донецком направлении из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и вооружения БМП были обстреляны украинские позиции в Новогригорьевке. Из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра боевики били по силам АТО в Авдеевке и шахте Бутовка. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия террористы стреляли по ВСУ в Верхнеторецком и Зайцево. В районе Песков активизировались снайперы боевиков.

На Луганском направлении из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли опорные пункты сил АТО в районе Новозвановки. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра они открывал огонь по украинским позициям в  Троицком, Крымском и Станице Луганской. По позициям ВСУ в Новотошковке сепаратисты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Темы: АТО Донбасс
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