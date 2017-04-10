В Киеве полиция остановила нетрезвого сотрудника российского консульства - СМИ

В Киеве патрульные остановили автомобиль с российскими дипломатическими номерами, за рулем которого был нетрезвый водитель.

Об этом сообщает ТСН.Ранок.

Так, в полицию позвонили прохожие, которые видели, как нетрезвый водитель садился за руль. После остановки он сразу вызвал сотрудника российского консульства.

Вместе они сначала не понимали украинский язык, на котором говорили патрульные, а потом уверяли, что водитель не мог употреблять алкоголь, ведь сейчас пост и пить в Вербное воскресенье - большой грех.

Впрочем, когда патрульные предложили пройти алкотест, водитель отказался. На него составили админпротокол, который передали в Министерство иностранных дел. Автомобиль с дипломатическими номерами приехал забирать еще один сотрудник российского консульства.