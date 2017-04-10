Гонтарева сообщила дату отставки
Валерия Гонтарева уходит в отставку с должности председателя Национального банка с 10 мая.
Об этом она официально заявила на брифинге 10 апреля.
Она пояснила, что согласно практике о важных решениях руководство сообщает за месяц. "Почти после трехлетней работы на должности Главы Национального банка я написала заявление об отставке", - заявила Гонтарева.
Гонтарева отметила, что парламент может проголосовать за ее отставку раньше. "Если Верховная Рада проголосует мою отставку раньше - я готова уйти раньше", - заявила Гонтарева.
Согласно законодательству, теперь отставку главы НБУ должны согласовать президент и проголосовать Верховная Рада.
"Так же не произойдет изменений в политике центрального банка. Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, современный центральный банк - все то, за что я и вся моя команда сегодня боролись, остается неизменным", - добавила она.
По словам Гонтаревой, НБУ продолжит последовательное воплощение политики, которая сложилась в течении ее председательства.
"Как вы знаете, я с самого начала подчеркивала, что иду в НБУ проводить реформы. Для себя я планировала еще более короткий срок пребывания в должности главы НБУ. Но завершить реформирование банковской системы в критическое время для нее я не могла", - добавила она.
Гонтарева заявила, что обеспечена макрофинансовая стабильность, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования.
"Я считаю, что моя миссия полностью выполнена. Реформы сделаны. Надеюсь, что президент в ближайшее время примет мою отставку и направит соответствующее представление в Верховную Раду", - добавила она.
Накануне в интервью Гонтарева заявила, что полностью выполнила свою задачу, а о новых должностя пока не думает, так как хочет отдохнуть.
Она добавила, что уже предложила президенту несколько кандидатур, но не назвала, кого именно.
Экономическая правда
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