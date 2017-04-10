Порошенко вызвал к себе фракцию БПП и Гройсмана

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Понедельник, 10 апреля 2017, 14:02

Заседание фракции БПП состоится в Администрации президента в понедельник вечером.

Об этом сообщил "Украинской правде" заместитель руководителя фракции Алексей Гончаренко.

Он отметил, что мероприятие состоится в 17:30 при участии президента и премьер-министра Владимира Гройсмана.

По словам нардепа, на прошлом заседании, которое также происходило в АП, Порошенко спросил депутатов, стоит в следующий раз пригласить главу правительства, на что депутаты ответили согласием.

"На предыдущем заседании президент спрашивал депутатов, есть ли экономические вопросы, депутаты сказали "Да", - отметил нардеп.

Как известно, 14 апреля исполняется ровно год как правительство Гройсмана приступило к обязанностям. По этому поводу на завтра у премьера запланирована пресс-конференция.

Роман Кравец, УП

Темы: Порошенко Гройсман БПП Верховная Рада
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