В Одессе произошли потасовки на Аллее Славы

Возле памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко в Одессе между активистами патриотических организаций и их оппонентами, которые пришли на возложение цветов, произошла небольшая потасовка.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Стычки произошли во время торжественных мероприятий, которые проводились по случаю Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков.

Полиция Одесской области заявляает, что не допустила распространения конфликта, были задержаны 16 активных участников потасовок.

"После возложения цветов на Аллее Славы представители общественных организаций пытались спровоцировать конфликт во время проведения культурно-массовых мероприятий. Благодаря оперативным действиям полиции и принятым мерам, конфликт локализован. По состоянию на 13 часов грубых нарушений публичной безопасности и порядка не допущено", – заявил начальник управления превентивной деятельности ГУНП Иван Ищенко.

По сообщению пресс-службы ГУНП, задержанных доставили в отделения полиции города для дачи объяснений.

Их действия подпадают под квалификацию ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР.

В то же время лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что в Одессе националисты разогнали сепаратистский шабаш промосковских организаций на Аллее Славы".

Националисты утверждают, что полиция, которая никак не реагировала на антигосударственные призывы украинофобов, в итоге задержала двадцать активистов.

"13 из них ‒ представители ВО "Свобода" и ВОО "Сокол". Сейчас они находятся в Малиновском и Приморском райотделах полиции. Трое из задержанных по подозрению на сотрясение мозга, поскольку при задержании их били дубинками по голове. Вызвали скорую", – заявляет Тягнибок.

"Впоследствии стало известно, что полиция все-таки задержала одного из адептов "русского мира". Он выкрикивал: "Вон из Адесы, бандеровские бесы!" Собственно, после его скандирований и начались стычки, завершившиеся бегством промосковских диверсантов. Его посадили в один автозак с националистами", – отмечает политик.

В то же время, по данным Тягнибока, по состоянию на 14.40 из Малиновского райотдела "свободовцев" после оформления протоколов отпустили.