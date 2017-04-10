В Харькове со столкновениями оттеснили националистов от "Сбербанка"

Полиция оттеснила активистов националистической организации "Национальный корпус" от заблокированного ними офиса "Сбербанка" по улице Донец-Захаржевского в Харькове.



Об этом сообщил в Facebook лидер активистов Олег Ширяев.



"Батальон Харьков избил активистов "Национального Корпуса". Подтягивайтесь кто может, так начинался майдан. Активисты блокировали банк, ничего не нарушали... вот итог", - написал он.



На видео, которое он обнародовал, у одного из активистов разбита голова.

В то же время, как сообщает "Интерфакс-Украина", по словам начальника отдела коммуникаций Нацполиции в Харьковской области Елены Баранник, в результате возникшей стычки пострадал один полицейский.

"На данный момент есть информация о том, что пострадал один полицейский. Он доставлен в больницу с ожогами обоих глаз", - сказала Баранник.



По ее словам, на данный момент полиция не располагает официальной информацией о пострадавших со стороны активистов.



Баранник также сообщила, что в настоящее время решается вопрос о внесении открытия уголовного производства по факту блокирования отделения Сбербанка по ч.2 ст.206 (препятствование законной хозяйственной деятельности).



Сейчас отделение не работает. Вход в здание окружен несколькими кордонами полиции. Несколько десятков активистов находятся на проезжей части перед зданием. Прилегающая территория окружена полицейскими и нацгвардейцами. Движение транспорта перекрыто.



Местное издание Mediaport сообщает, что отделение банка разблокировали от пеноблоков.





Как известно, в понедельник несколько десятков активистов националистической организации "Национальный корпус" заблокировали отделение "Сбербанка" в Харькове.

Участники акции принесли пеноблоки и замуровали вход в банк.



7 апреля российский "Сбербанк" официально заявил о выходе с украинского рынка.



Накануне "Национальный корпус" заявил, что 10 апреля истечет срок временного снятия их блокады российских банков, действующих в Украине.



Националисты планировали "физически останавливать" деятельность российских банков на территории Украины.



Украинцев призвали забрать свои средства из российских банков.