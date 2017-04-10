Деканоидзе рассказала, чем занимается после полиции

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Понедельник, 10 апреля 2017, 16:46

Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе не сидит без дела после отставки.

Об этом она рассказала в эфире телеканала NewsOne.

"Я сейчас активно занимаюсь грузинской политикой", - заявила Деканоидзе.

По ее словам, она делает все возможное, чтобы не допустить в Грузии "отката назад".

"Думаю, что это важно, чтобы сохранить преемственность, которая была в Грузии, чтобы не допустить отката назад, не допустить реваншизма... Важно, чтобы в Грузии не победила сторона зла", - подчеркнула экс-глава НПУ.

Она сообщила также, что часто бывает в Украине и чувствует себя здесь как дома.

Как сообщалось, 14 ноября 2016 года Хатия Деканоидзе подала в отставку с должности руководителя Национальной полиции. "Моя функция выполнена, и я заявляю о своей отставке", - заявила она тогда.

Темы: Деканоидзе полиция Грузия
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