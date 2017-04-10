Шокин не явился в суд на рассмотрение своего восстановления в ГПУ

Судебная коллегия Высшего административного суда Украины определила отложить рассмотрение на 20 апреля на 15.00 иска бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина.



Об этом в понедельник сообщает "Интерфакс-Украина".



Рассмотрение отложили из-за отсутствия на судебном заседании самого Шокина и его представителей.



Ранее сообщалось, что рассмотрение назначили на 10 апреля в 15:30.

Как известно, Шокина обвиняют в развале громких дел против людей Януковича, спуске на тормозах резонансных расследований, из-за чего ЕС вынужден снимать санкции с фигурантов списка.

16 февраля президент Петр Порошенко в своем обращении к соотечественникам сообщил, что попросил генпрокурора Шокина подать в отставку.

Шокин написал такое заявление и ушел в отпуск, из которого вернулся 16 марта.

С тех пор прошло несколько акций за отставку генпрокурора и проведения открытого конкурса на эту должность.

Заместитель генпрокурора- прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе заявлял, что в ГПУ продолжаются увольнения следователей, которые вели дело "бриллиантовых" прокуроров, обвиняемых в коррупции. Также Сакварелидзе заявил о деловых связях генпрокурора и "бриллиантовых".

29 марта стало известно, что генпрокурор Шокин в день голосования за его отставку уволил своего заместителя, реформатора Давида Сакварелидзе.

Как известно, за назначение Шокина генпрокурором 10 февраля 2015 года голосовали 318 депутатов.