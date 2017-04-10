Шокин не явился в суд на рассмотрение своего восстановления в ГПУ
Судебная коллегия Высшего административного суда Украины определила отложить рассмотрение на 20 апреля на 15.00 иска бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина.
Об этом в понедельник сообщает "Интерфакс-Украина".
Рассмотрение отложили из-за отсутствия на судебном заседании самого Шокина и его представителей.
Ранее сообщалось, что рассмотрение назначили на 10 апреля в 15:30.
Как известно, Шокина обвиняют в развале громких дел против людей Януковича, спуске на тормозах резонансных расследований, из-за чего ЕС вынужден снимать санкции с фигурантов списка.
16 февраля президент Петр Порошенко в своем обращении к соотечественникам сообщил, что попросил генпрокурора Шокина подать в отставку.
Шокин написал такое заявление и ушел в отпуск, из которого вернулся 16 марта.
С тех пор прошло несколько акций за отставку генпрокурора и проведения открытого конкурса на эту должность.
Заместитель генпрокурора- прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе заявлял, что в ГПУ продолжаются увольнения следователей, которые вели дело "бриллиантовых" прокуроров, обвиняемых в коррупции. Также Сакварелидзе заявил о деловых связях генпрокурора и "бриллиантовых".
29 марта стало известно, что генпрокурор Шокин в день голосования за его отставку уволил своего заместителя, реформатора Давида Сакварелидзе.
Как известно, за назначение Шокина генпрокурором 10 февраля 2015 года голосовали 318 депутатов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.