Дело о пытках "майдановцев" с колоннады пошло в суд

Департамент спецрасследований Генпрокуратуры направил в Печерский райсуд Киева обвинительный акт для 3 экс-"беркутовцев" об истязании майдановцев в столице 19 января 2014 года.

Бывших спепназначенцев милиции из Харьковской области обвиняют в том, что они тогда на улице Грушевского пытали двух человек, то есть умышленно причиняли им "сильную физическую боль, физические и моральные страдания путем нанесения побоев, пыток и других насильственных действий".

Следствие считает, что так этим протестующим мстили после задержания их "на колоннаде стадиона имени Лобановского" и пытались запугать их и других митингующих против курса и власти Виктора Януковича.

Экс-сотрудникам "Беркута" инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.127 (пытки) Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Как известно, с 19 января 2014 года противостояние в Киеве перешло в новую фазу: возмущенные действиями властей протестующие начали использовать против силовиков бутылки с зажигательной смесью и брусчатку, а силовики начали применять к людям более жесткие действия.

Тогда было травмировано много людей, в те же дни произошли первые убийства митингующих.