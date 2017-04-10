Суд ООН озвучил дату следующего решения в деле Украина против РФ

Международный суд ООН 19 апреля огласит решение по обеспечительным мерам в тяжбе между Россией и Украиной.

Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте инстанции.

Согласно тексту, заседание пройдет в Гааге. Начало запланировано на 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

Международный суд ООН в Гааге приступил 6 марта к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.

Украинская сторона настаивает, что РФ должна нести ответственность за нарушение конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск был подан ранее в 2017 году и касается событий на востоке Украины, в частности, крушения малазийского "Боинга", и в Крыму.



Подробнее о ходе судебных заседаний читайте в статье "За кулисами Суда ООН: где спрятаны риски для Украины".



Украинская правда