Суд ООН озвучил дату следующего решения в деле Украина против РФ

1328 просмотров
0
Понедельник, 10 апреля 2017, 19:22

Международный суд ООН 19 апреля огласит решение по обеспечительным мерам в тяжбе между Россией и Украиной.

Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте инстанции.

Согласно тексту, заседание пройдет в Гааге. Начало запланировано на 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

Международный суд ООН в Гааге приступил 6 марта к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.

Украинская сторона настаивает, что РФ должна нести ответственность за нарушение конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск был подан ранее в 2017 году и касается событий на востоке Украины, в частности, крушения малазийского "Боинга", и в Крыму.

Подробнее о ходе судебных заседаний читайте в статье "За кулисами Суда ООН: где спрятаны риски для Украины".

Украинская правда

Темы: суд ООН
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Дело о пытках "майдановцев" с колоннады пошло в суд 10 апреля 2017, 18:22
Насиров возмутился "судьей-пьяницей" и хочет пересмотра меры пресечения 10 апреля 2017, 17:45
PROSUD: Судья Бобровник пьет на рабочем месте и берет взятки 10 апреля 2017, 01:18
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ЕБРР заявляет о провале реформирования "Нафтогаза"
Аласания возглавил Национальную общественную телерадиокомпанию
Украина возобновила поставки российского сжиженного газа
Глава ФГМ Билоус подал в отставку
Все новости
Музыка недели

Плейлист Даниэлы Заюшкиной, солистки Vivienne Mort

Советы новичкам

Как я бежал свой первый марафон