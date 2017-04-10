Один из фигурантов "схемы Курченко" признал вину

Предприниматель, которого в феврале 2017 года задержали в Днепре, признал свою вину в организации схемы фиктивного вывоза топлива через Одесскую область и подделке документов.

Об этом сообщил на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко, цитирует его пресс-служба ведомства.

"В ходе расследования преступной схемы уже вынесен первый обвинительный приговор фигуранту сделок с нефтепродуктами", - отметил он, добавив, что обвиняемый предприниматель признал свою вину и заключил сделку со следствием.

Кроме того, по словам Жученко, в ходе расследования прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу - капитану, который осуществлял судозаходы в Ренийский морской порт с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов.

Также суд дал разрешение на задержание и доставку еще шести капитанов, которые подозреваются в подделке документов о вывозе топлива за пределы таможенной территории Украины.

В ведомстве напомнили, что осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты в бюджет 1,2 мрд грн платежей, а также злоупотребления служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины 800 тыс тонн нефтепродуктов.

В рамках расследования этого дела сообщено о подозрении трем государственным инспекторам Одесской таможни, а также бывшему руководителю подконтрольной компании и главному диспетчеру этого предприятия.

Также наложен арест на имущество трех предприятий и на четыре речных танкера и баржи.

Ранее СБУ заявляла о заговоре таможни с компаниями беглого олигарха Сергея Курченко.

Украинская правда