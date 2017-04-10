Депутаты БПП хотели создать новое министерство, Гройсман против

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Понедельник, 10 апреля 2017, 20:57

На заседании фракции БПП в понедельник вечером предложили создать министерство по вопросам ветеранов.

Об этом УП сообщили несколько источников во фракции.

По их словам, этот вопрос поднял народный депутат Александр Третьяков.

"Он мотивировал, что есть 700 тысяч ветеранов - и АТО, и афганцев, но ими никто не занимается", - отметил один из нардепов.

В свою очередь, против выступил премьер Владимир Гройсман, который был на заседании.

"Гройсман сказал, что не стоит плодить новые министерства", - рассказывают члены фракции.

По словам депутатов, Третьякова поддержала депутат Ольга Богомолец.

Роман Кравец, УП

Темы: БПП Гройсман
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