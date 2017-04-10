Луценко: Порошенко поднимет вопрос конфискации угля, добытого в ОРДЛО

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Понедельник, 10 апреля 2017, 21:57

Президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны намерен вынести вопрос о конфискации угля, добытого на оккупированных территориях, который будут пытаться продавать в Украине под видом российского или другого происхождения.

Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Президент сказал, что на Совете национальной безопасности и обороны следующий вопрос, который он будет выносить, – о возможной конфискации угля, который сейчас с захваченных шахт на оккупированных территориях отправляется в Россию, а оттуда под маркой якобы российского или другого угля намереваются продавать в Украине", - сказала она журналистам в понедельник вечером у здания администрации президента, где проходило заседание фракции БПП.

Луценко подчеркнула: "Принципиальная позиция: вы украли – мы у вас конфискуем".

Как сообщалось, 15 марта 2017 года СНБО решил временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения на Донбассе.

В тот же день президент Порошенко заявил о том, что украинский уголь, добываемый в шахтах на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, начали отправлять в Россию.

Интерфакс-Украина

Темы: Порошенко уголь
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