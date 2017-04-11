Боевики утром обстреливали Марьинку

Боевики около 15 минут обстреливали Марьинку, дети из школы были эвакуированы в бомбоубежище.

Об этом сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

"Боевики начали обстрел Марьинки. В школе # 2 детей с занятий эвакуировали в бомбоубежище", - отметил он.

"По состоянию на 09:45 обстрел прекратился. Следственно-оперативная группа полиции осматривает места обстрела на ул. Тельмана и Матросова. Информация о разрушении и пострадавших уточняется", - добавил Аброськин.