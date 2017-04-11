СК РФ подозревает двух россиян в службе в ДУК "Правого сектора"
Следственный комитет России возбудил дело против двух россиян, которых подозревают в причастности к деятельности экстремистской организации "Правый сектор".
Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает "РИА Новости".
По утверждению российских следователей, житель Удмуртии Вячеслав Донгузов и уроженец Архангельской области Вячеслав Ясев участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне "радикалов".
Следователи считают, что прибыв в Украину, россияне добровольно вступили в Добровольческий украинский корпус "Правого сектора".
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса – "участие в экстремистской организации".
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