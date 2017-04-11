Тимошенко хочет, чтобы НАБУ разобралось с абонплатой за газ

707 просмотров
0
Вторник, 11 апреля 2017, 10:59

Юлия Тимошенко считает необходимым, чтобы Национальное антикоррупционное бюро Украины изучило, не было ли коррупции в установлении абонплаты за подключение к газовым сетям.

Об этом лидер фракции "Батькивщина" заявила с трибуны Верховной Рады 11 апреля.

"Когда тысячи волонтеров в Украине делают одно и то же дело, наши власти решили провести мегакоррупционную аферу на приблизительно миллиард долларов, который называется абонплатой. Эта абонплата за присоединение к сетям по газу – такая коррупционная афера, которой Украина еще не видела", – сказала она.

"Именно потому, что поднялся народ против президента, против кланов, которые его окружают, 106 местных советов провели специальные внеочередные заседания – и настояли на том, чтобы президент отменил это решение. И стало очевидным, что руководитель НКРЭКП Вовк – просто марионетка. Ему президент дал указание – и он это решение коррупционное отменил. Это победа украинского народа", – добавила Тимошенко.   

"Мы считаем, что сейчас надо передать все документы в НАБУ относительно этой аферы – и посмотреть, насколько они действительно орган по борьбе с коррупцией", – заявила она.

Впрочем, по словам Тимошенко, "вторая большая афера, которая намечается – это распродажа сельскохозяйственной земли".

Как известно, 28 марта Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила размер абонентской платы за подключение к системе газоснабжения.

Но 10 апреля, после требований президента и правительства, она отменила это решение.

Алена Рощенко, УП

Темы: газ тарифы НАБУ Тимошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина возобновила поставки российского сжиженного газа 10 апреля 2017, 17:41
Комиссия по энергетике отменила абонплату за газ 10 апреля 2017, 10:58
Гройсман поручил разобраться с абонплатой за дымовые каналы 7 апреля 2017, 12:50
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики утром обстреливали Марьинку
Полиция разыскивает людей, совершивших взрыв в центре Киева
Хроника 11 апреля. Украинский паспорт для министра обороны и киевляне против Ахметова
В Киеве на Владимирской ночью прогремел взрыв
Все новости
Bla Bla Bar

Юлия Савостина о любимых киевских заведениях

Тест-драйв

Как я ездили на ВДНХ на электровелосипеде