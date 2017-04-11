Кабмин предлагает наблюдателями в Укроборонпром людей Порошенко

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Вторник, 11 апреля 2017, 12:29
Президент Украины Петр Порошенко
АПУ

Кабинет министров намерен назначить членами наблюдательного совета концерна "Укроборонпром" заместителей нынешних министров - обороны и экономики.

Соответствующее распоряжение подано в Минюст для проведения правовой экспертизы.

Кабмин предлагает назначить членами набсовета заместителя министра экономики - Юрия Бровченко и заместителя министра обороны Игоря Павловского.

 
 

Бровченко - полковник запаса, ранее работавший начальником складов боеприпасов в Коцюбинском. В 2010 году работал директором департамента утилизации ракет и боеприпасов в Минобороны, а в 2012 году во времена вице-премьерства Андрея Клюева курировал департамент экономики обороны и безопасности.

Когда весной 2012-го Порошенко сменил Клюева в МЭРТ, Бровченко занимал должность директора департамента экономики обороны и безопасности.

По показаниям бывших сотрудников ведомства, Порошенко снизил Бровченко к заместителю департамента.

 

В августе Бровченко инициировал реструктуризацию департамента обороны и безопасности.

Реструктуризация была необходима для того, чтобы вывести неугодных сотрудников и установить полный контроль над департаментом.

Бровченко перешел в заместители министра экономики с работы в государственном концерне "Укроборонпром".

По источникам "Украинской правды" в МЭРТ, в своей деятельности Бровченко руководствуется в основном указаниями партнера президента Порошенко по бизнесу, ныне первого заместителя секретаря СНБО - Олега Гладковского. http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/12/16/7129983/

В интервью УП Гладковский не отрицал, что Бровченко является членом команды.

Игорь Павловский работает заместителем министра обороны по вопросам вооружения. Перед этим был начальником Тыла Вооруженных сил Украины.

Собеседники, знакомые с ситуацией считают близким к Полтороку и говорят, что он находится под влиянием Гладковского.

 

По закону, наблюдательный совет Укроборонпрома состоит из 5 членов. Трех назначает президента. Двух - правительство.

"Этот совет никогда не была сформирована полностью от времени ее создания. Остается вопрос, кто будет ее председателем. В наблюдательном совете Укроборонпрома нет независимых членов как это предусмотрено стандартами OECD, поскольку ее члены назначаются по квотам президента и Кабинета министров. Такая ситуация ставит под полный контроль президентской вертикали все вопросы по финансированию концерна и делает невозможным его реформу", - рассказал УП генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Виктор Плахута.

После прохождения правовой экспертизы, вопрос о назначении членов от Кабмина будет вынесен на заседание правительства.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Укроборонпром
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