Будапешт хочет, чтобы венгры в Украине могли иметь двойное гражданство

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Вторник, 11 апреля 2017, 14:43

Венгрия считает вполне нормальным наличие двойного гражданства у проживающих в Украине своих граждан и против наказания за подобные вещи

Об этом на совместной пресс-конференции с главами МИД Украины, Словакии и Чехии во вторник в Киеве заявил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает "Интерфакс-Украина".

"Двойное гражданство является абсолютно европейским феноменом. Поэтому наша позиция заключается в том, что в Европе вы не должны никого наказывать только потому, что гражданин находится в гражданстве страны-члена ЕС и страны, не являющейся членом Европейского Союза", – сказал он.

По его словам, Венгрия считает неприемлемым примирение наказания в отношении венгерских граждан за наличие как венгерского гражданства, так и гражданства Украины.

"Мы надеемся, что сможем прийти к двусторонним соглашениям и не нанесём вреда венграм, которые живут в Украине", – добавил Сийярто.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин уточнил, что, поскольку Украина находится в состоянии войны с Россией, наличие двойного гражданства в корне неприемлемо.

"Мы не хотим открывать этот ящик Пандоры. (...) Однако речь не идет о наказаниях", – добавил Климкин.

Как известно, Конституция четко определяет, что в Украине есть единое гражданство. В то же время в Основном законе не прописан механизм ответственности за нарушение этой нормы.

В Верховной Раде были зарегистрированы три законопроекта об ответственности за двойное гражданство.

В частности, законопроект, которым Порошенко предлагает определить добровольное приобретение украинцами гражданства другого государства основанием для лишения их гражданства Украины.

23 марта Верховная Рада проголосовала за решение рассмотреть законопроект президента Украины о гражданстве как неотложный и сократила сроки внесения альтернативных законопроектов.

Темы: гражданство Венгрия
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