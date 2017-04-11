В Сирии погибли еще двое российских военных

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Вторник, 11 апреля 2017, 14:46

Двое российских военнослужащих погибли и один получил ранения в результате атаки в Сирии.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Отмечается, что российские военные контрактной службы находились в одном из подразделений сирийской армии в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником.

"Они подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков", - говорится в сообщении.

Во вторник утром стало известно, что в Сирии от минометного огня погибли еще двое российских военных.

22 марта сообщалось о гибели в Сирии девяти россиян, о смерти которых официально не рассказівали. Как удалось выяснить изданию РБК и группе независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), по меньшей мере шесть из них были наемниками так называемой частной военной компании Вагнера.

С начала военной операции России в Сирии Минобороны официально подтвердило гибель 28 российских военнослужащих.

Темы: Сирия Росcия чрезвычайное происшествие
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