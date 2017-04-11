СБУ открещивается от "перформансов" для Шабунина

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Вторник, 11 апреля 2017, 15:01

СБУ заявляет, что не устраивала никаких митингов под окнами активиста Виталия Шабунина.

Об этом в своем Твиттере сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в своем Facebook.

"Служба безопасности Украины с удивлением ознакомилась с последними заявлениями Шабунина. Подчеркну, что СБУ не осуществляет никаких мер по контролю за деятельностью представителей политических партий и общественных объединений", - отметила Гитлянская.

"У наших сотрудников достаточно задач и вызовов по противодействию внешним и внутренним угрозам государственной безопасности. У них нет времени, желания и правовых оснований организовывать "перформансы" для отдельных амбициозных политиков и общественных деятелей, которые таким образом пытаются привлечь внимание к собственным персонам и поднять рейтинги", - добавила она.

Как известно, ранее в понедельник Шабунин сообщил, что по его домом в воскресенье прошел пикет, в организации которого он обвинил заместителя председателя СБУ Павла Демчину.

Шабунин указал, что исполнителем акции был Роман Матковский - действующий руководитель управления СБУ по защите национальной государственности.

 

Таким образом, по мнению Шабунина, Демчина пытается отомстить ЦПК за иск с требованием открыть декларации руководства СБУ.

Украинская правда

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