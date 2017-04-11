Россия не пускает консула Украины к крымчанину, объявившему голодовку

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Вторник, 11 апреля 2017, 15:33

Представителей Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону не пускают к фигуранту севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслану Зейтуллаеву, объявившему голодовку.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в комментарии "Крым.Реалии" 10 апреля.

"Несмотря на многочисленные обращения украинской стороны к Российской Федерации – как со стороны МИД Украины, так и со стороны посольства Украины в России, – по состоянию на сегодня не предоставлено разрешение нашему консулу посетить Руслана Зейтуллаева, который незаконно арестован и находится под стражей в Российской Федерации", – сказала она.

Беца назвала действия российской стороны нарушением международного права, в частности Венской конвенции о консульских отношениях.

По ее словам, украинские консулы посещают все судебные заседания с участием Зейтуллаева и пытаются поддерживать связь с ним и его защитниками.

"Все зависит от Российской Федерации. Наши консулы фактически круглосуточно находятся или под следственным изолятором или посещают МИД Российской Федерации с требованием дать разрешение. По состоянию на сейчас его нет. И учитывая, что 4--го числа Зейтуллаев объявил голодовку, мы требовали и требуем от Российской Федерации предоставить доступ", – сказала Беца.

Адвокат Эмиль Курбединов в последний раз видел Зейтуллаева 4 апреля на суде.

"Я его увижу только в пятницу. Но я думаю, что он продолжает голодовку, раз он взялся за это дело и объявил об этом. Насколько я знаю, это мокрая голодовка. То есть неполная: он пьет чай, воду. В пятницу уже спрошу, как он, что он", – сказал защитник.

По словам Курбединова, если его подзащитный продолжает голодать, то по внутренним распоряжениям ФСИН он должен находится под особым наблюдением медиков.

 

Руслан Зейтуллаев объявил голодовку 4 апреля в Северо-Кавказском окружном военном суде, требуя прекратить уголовные дела в отношении всех крымских татар по статье "экстремизм", "терроризм", по "делу 26 февраля", а также допустить представителей МИД Украины в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.

Зайтуллаева держат под арестом уже больше 2 лет. Его и еще троих жителей села Орлиное, что под Севастополем, представители ФСБ задержали в январе 2015 года по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Летом 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд начал слушания по их делу.

Прокурор просил признать Зейтуллаева организатором террористического сообщества и приговорить его к 17 годам лишения свободы, а трем остальным фигурантам присудить от 7 до 8 лет как участникам террористической группировки.

Однако суд переквалифицировал Зейтуллаеву статью на более мягкую и назначил наказание в виде 7 лет заключения, признав его участником "Хизб ут-Тахрир".

Остальные фигуранты дела – Рустем Ваитов, Нури Примов и Ферат Сайфуллаев – получили по 5 лет лишения свободы. Все они своей вины не признали и заявили, что российские власти их преследуют по признаку национальности и вероисповедания.

27 декабря 2016 года Верховный суд России оставил решение по Ваитову, Сайфуллаеву и Примову в силе, а дело Зейтуллаева отправил на пересмотр по просьбе прокуратуры. Повторное рассмотрение дела  Зейтуллаева стартовало в начале марта. Защита подала порядка 10 ходатайств, "чтобы обеспечить доказательства".

Темы: крымские татары Крым права человека Росcия МИД
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