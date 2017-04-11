Смоленская катастрофа: Кремль прокомментировал обвинения Польши

4206 просмотров
0
Вторник, 11 апреля 2017, 16:27

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, на чем основаны выводы польской правительственной комиссии о взрыве на борту Ту-154 президента Польши Леха Качиньского.

Об этом он сказал журналистам во вторник, сообщает российское агентство "РИА Новости".

По его словам, записи разговоров диспетчеров и пилотов таких показаний не содержат.

"Нет, мы не можем это прокомментировать, мы не знаем, чем руководствовалась эта комиссия, на чем она основывала свои выводы. У следствия есть определенные данные и запись разговоров на борту, и записи пилотов, и диспетчеров, которые таких свидетельств не содержат. В данном случае, мы не знаем, чем могла эта комиссия руководствоваться", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать выводы польской комиссии.

Как известно, 3 апреля прокуратура Польши сформулировала новые обвинения в адрес российских диспетчеров и третьего лица в башне контроля за полетами в деле расследования Смоленской катастрофы.

Ранее в правительстве Польши заявляли, что готовят жалобу в Международный Суд ООН из-за российского расследование по делу Смоленской катастрофы и из-за отказа России возвращать обломки самолета ТУ-154М.

Как известно, 10 апреля 2010 неподалеку аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

В катастрофе погибло 96 человек.

Темы: Польша Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Укрзализныця" запустила дополнительный поезд до Перемышля 10 апреля 2017, 15:24
Смоленская катастрофа: самолет начал распадаться за 900 метров до полосы 10 апреля 2017, 13:33
В Польше заявили об искажении Россией событий в Катыни 9 апреля 2017, 02:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Тиллерсон перед встречей с Лавровым поговорил с Порошенко
Будапешт хочет, чтобы венгры в Украине могли иметь двойное гражданство
Крымские вина, незаконно представленные от имени РФ, арестовали в Италии
"Большая семерка" не смогла договориться по санкциям против РФ
Все новости
Образование

Новый закон "Об образовании": вопросы, которые нельзя обойти

Проблемы Донбасса

Большие проблемы маленьких людей на Востоке страны