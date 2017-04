Тиллерсон перед встречей с Лавровым поговорил с Порошенко

Президент Петр Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном накануне американо-российских переговоров в Москве.



Об этом сообщает сайт украинского президента.



"Госсекретарь Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских договоренностей, в частности важность обеспечения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.



President of @Ukraine and US Secretary of State spoke on a phone prior to Rex Tillerson's visit to Moscow https://t.co/lkgyRCfr9r pic.twitter.com/0CPoN5jR3T