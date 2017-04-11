Пограничники собирают информацию о лицах, которые незаконно въехали в Крым

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Вторник, 11 апреля 2017, 17:04

Государственная пограничная служба Украины ввела информационный ресурс, позволяющий гражданам сообщать о лицах, въехавших в оккупированный Россией Крым с нарушением украинского законодательства.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба ГПСУ.

На официальном сайте ведомства создан и введен в действие информационный блок "стоп-лист", который позволяет гражданам на добровольных началах информировать правоохранителей о лицах, которые незаконно попали в оккупированную АР Крым.

В ведомстве отмечают, что использовать полученную информацию как дополнительную в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения.

Там напоминают, что на основании ст. 204-2 КУоАП (Нарушение порядка въезда/выезда на /с оккупированные территории) и ст. 13 ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" иностранцы, нарушившие порядок въезда в оккупированную АР Крым или выезда из нее, привлекаются к административной ответственности и им запрещается въезд в Украину сроком на 3 года.

О требованиях законодательства Украины, регламентирующего порядок посещения временно оккупированной АР Крым можно ознакомиться здесь.

Темы: Крым
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