Патрульного Олийныка повторно отстранили

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Вторник, 11 апреля 2017, 17:30

Голосеевский районный суд Киева 11 апреля на 2 месяца отстранил от должности полицейского Сергея Олийныка, которого подозревают в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий во время преследования автомобиля BMW в Киеве.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры, сообщает ее пресс-секретарь Надежда Максимец.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры Олийныку избрана мера пресечения в виде личного обязательства на такой же срок.

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Темы: Киев полиция
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