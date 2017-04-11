Патрульного Олийныка повторно отстранили

Голосеевский районный суд Киева 11 апреля на 2 месяца отстранил от должности полицейского Сергея Олийныка, которого подозревают в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий во время преследования автомобиля BMW в Киеве.



Таким образом, суд удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры, сообщает ее пресс-секретарь Надежда Максимец.



Кроме того, по ходатайству прокуратуры Олийныку избрана мера пресечения в виде личного обязательства на такой же срок.



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