Боевики нарушают "тишину", ранили двух бойцов ВСУ – штаб

Двое военнослужащих ВСУ получили ранения в зоне АТО.



Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.



Указывается, что российско-террористические подразделения продолжают нарушать режим "Тишины", с начала суток они совершили 23 обстрелы позиций украинских военных.



"Вблизи Мариуполя, из вооружения БМП и БТР, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям в районе Водяного. С гранатометов, зенитных установок ЗУ-23-2 и пулеметов крупного калибра враг обстреливал наших воинов под Марьинка. По позициям рядом с Новотроицким противник вел огонь из гранатометов, а из крупнокалиберных пулеметов обстреливал защитников Чермалыка и Красногоровки. Из стрелкового оружия вел огонь по защитникам Широкино. В районах населенных пунктов Новотроицкого, Водяного и Красногоровки действовали вражеские снайперы", - сообщили в штабе АТО.



В то же время "на Донецком направлении, по позициям рядом населенного пункта Опытное, противник применил минометы калибра 120 мм и 82мм, вооружения БМП и гранатометы".



"В районе Авдеевки, позиции наших войск накрывал огнем 82-миллиметровых минометов, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Применение противником минометов калибра 82мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы по опорным пунктам вблизи населенного пункта Пески. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим защитникам в районе Зайцевого", - сообщил штаб.



Сообщается, что на Луганском направлении, минометы калибра 120 мм боевики применили по позициям рядом населенного пункта Крымское, а из гранатометов обстреляли позиции неподалеку Катериновки.



Украинская правда