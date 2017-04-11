НАПК выявило нарушения в финансировании "Самопомощи" и "Батькивщины"

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Вторник, 11 апреля 2017, 19:42

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения в финансировании партий "Самопомощь" и "Батькивщина".

Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

НАПК проанализировала отчеты политических партий, которые в четвертом квартале 2016 года получили государственное финансирование своей уставной деятельности - "Народный фронт", "Самопомощь", "Радикальная Партия Ляшко", "Партия " Блок Петра Порошенко "Солидарность", "ВО "Батькивщина".

"Национальное агентство выявило нарушения по финансированию партии (осуществление взносов) физическими лицами в отчетах партии "Самопомощь" и партии "ВО "Батькивщина", - говорится в заявлении.

Согласно информации, выводы, подготовленные Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции, будут опубликованы на официальном сайте НАПК.

Украинская правда

Темы: НАПК Самопомич Батькивщина
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