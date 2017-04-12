В Госдепе назвали вопрос Тиллерсона о смысле поддержки Украины "риторическим приемом"

Представитель Госдепартамента Роберт Хаммонд назвал вопрос Рекса Тиллерсона о смысле американским налогоплательщикам поддерживать Украину "риторическим приемом".

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что фактически Тиллерсон заявил, что США и Европа не должны отменять санкции против России, введенные за вторжение на Донбасс и аннексию Крыма.

"Вопрос наверняка заставил бы любого европейского чиновника опасаться, что президент Дональд Трамп может ослабить санкции и позволить бывшему советскому государству вернуться в орбиту влияния России, даже когда напряженность с Москвой набирает обороты", - пишет издание.

Ранее глава МИД Франции Жан-Марк Эро заявил, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран "Большой семерки" поинтересовался, почему американских избирателей должен волновать конфликт в Украине.

По его словам, Тиллерсон открыто поставил вопрос, почему американские налогоплательщики должны волноваться за Украину.