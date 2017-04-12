В Литве прошли учения по отражению атаки "зеленых человечков"

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Среда, 12 апреля 2017, 03:51

Пограничники, полицейские и сотрудники общественной безопасности Литвы во вторник приняли участие в учениях по отражению действий диверсантов на государственной границе.

Об этом сообщает сайт Delfi.

Согласно легенде учений, специальные силы недружественного Литве государства Удия нелегально пересекли границу и собираются занять одну из погранзастав, а также комиссариат полиции Шальчининкай. После того, как силы Удии были замечены, на пограничном участке пропала радиосвязь. Имитировалось вторжение около 30-ти диверсантов, им удалось занять комиссариат полиции. Более десяти полицейских во время вторжения были "убиты".

"Имитировалось вторжение зеленых человечков на территорию Литвы, высадка из поезда", - сообщил министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Система ВД Литвы обеспокоилась гибридными угрозами после осуществленной в 2014 году Россией аннексии Крыма. "Зелеными человечками" были названы российские военные, которые в 2014 году начали аннексию украинского полуострова. Однако латвийский министр не подтвердил, что в ходе учений готовились противостоять именно российским диверсантам. 

Темы: Литва
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