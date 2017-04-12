Сутки в АТО: Боевики били 45 раз, 5 украинских военных ранены

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Среда, 12 апреля 2017, 07:41

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной - за минувшие сутки боевики 45 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. В результате 5 украинских военных были ранены.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Приморском направлении из минометов калибра 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты обстреливали украинские позиции в Марьинке.

По морским пехотинцам вблизи Водяного террористы били из гранатометов, вооружения БТР и пулеметов крупного калибра. По позициям ВСУ в Новотроицком боевики вели беспокоящий огонь из противотанковых гранатометов.

Морских пехотинцев в районе Широкино сепаратисты обстреливали из БМП, а под Павлополем - из БТР. По опорным пунктам ВСУ в районе Березового боевики открывали огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Снайперы активно действовали вблизи Водяного, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП боевики обстреливали ВСУ под Опытным. По украинским силам в Авдеевке они били из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов. Позиции сил АТО в районе Верхнеторецкого террористы обстреляли из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов, а по защитникам Луганского били из зенитной установки ЗУ-23-2 и вооружения БМП.

В сторону украинских сил в Зайцево и Песках боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Пулеметы крупного калибра сепаратисты использовали также в районе Каменки. Вооружение БМП они применили вблизи Песков.

На Луганском направлении по украинским позициям в районе Крымского боевики применили 120-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы, а возле Новоалександровки - вооружение БТР и гранатометы. Из гранатометов различных систем боевики били по силам АТО в Катериновке.

Темы: АТО Донбасс
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