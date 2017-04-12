В СММ ОБСЕ заявляют о стрельбе в направлении их беспилотника

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Среда, 12 апреля 2017, 09:38

В ОБСЕ заявляют, что на Луганщине в направлении беспилотника миссии стреляли.

Об этом говорится в сообщении миссии.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел 11 апреля.

Патруль СММ в составе пяти сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился примерно в 2,5 км к югу от подконтрольного правительству пункта Старый Айдар (20 км северо-западнее Луганска) и ориентировочно в 2 км к юго-западу от линии соприкосновения.

"Выйдя из автомобилей, в 13:00 наблюдатели осуществили запуск беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА). В 13:06, когда БПЛА летел на высоте 120 м над позицией Вооруженных сил Украины, размещенной ориентировочно в 200 м на юго-юго-запад от местоположение патруля, наблюдатели услышали 10 выстрелов из стрелкового оружия также примерно в 200 м на юго-юго-запад от места их расположения", - говорится в сообщении.

Линия разграничения в єтом районе идет по реке
Линия разграничения в єтом районе идет по реке

"По оценке СММ, огонь велся в направлении БПЛА", - отметили в СММ ОБСЕ.

"Команда Миссии сразу вернула БПЛА. На аппарате после посадки видимых повреждений обнаружено не было. Патруль немедленно покинул этот район", - добавили в миссии.

СММ проинформировала об этом Совместный центр по контролю и координации (СЦКК), а также обратилась к СЦКК с запросом разобраться с этим инцидентом.

О запланированном полете БПЛА Миссия сообщила в Совместный центр заранее. Это уже второй инцидент с БПЛА СММ за последние семь дней.

Украиснкая правда

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